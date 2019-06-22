22.06.2019 23:06
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Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 32. haftasında yeniden sokaklarda

Fransa

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 32. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.

Fransa 'da sarı yelekliler, gösterilerin 32. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıktı.
Sarı yeleklilerin eylemleri, bu haftada da yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı.
Paris 'te eylemcilerin Bercy Mahallesi'nden Estiennes-d'Orves Meydanı'na kadar yürüdüğü gösteride herhangi bir olay çıkmadı.
Charleville-Mezieres'deki eylemde bir mağazanın camları kırıldı ve 15 kişi gözaltına alındı.
Nimes'deki gösteride de bir kişi gözaltına alındı. Laxou'da ise protestocular otoyolda blokaj eylemi yaptı.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Belford'daki eylemde sarı yelek giyerek eylemcilere destek verdi.
Ülke genelindeki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 11 bin 800, sarı yeleklilere göre ise 25 bin 553 kişi katıldı.
Polis , geçen haftalarda olduğu gibi göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Paris , Emmanuel Macron , Cumhurbaşkanı , Fransa , Güncel

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