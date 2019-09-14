Haberler » Güncel » Haber

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 44'üncü haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

14.09.2019 21:56Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 44. haftasında sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 44'üncü haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.
Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.
Paris'te çeşitli sokaklarda yürüyen göstericiler, Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı. Bir grup eylemci de Orly Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Nantes'ta yapılan eylemde polisle protestocular arasında gergin anlar yaşandı. Eylemciler, birçok mağazanın camını kırdı. Polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride 42 kişinin gözatına alındığı ve 4 polisin de yaralandığı belirtildi.
Lyon'daki eylemde de 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Montpellier, Toulouse, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.
Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.
Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 1797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: "Türkiye savruluyor"
12:22 Şanlıurfa sınır hattına beton blok sevkiyatı
12:22 Çocuk hakları durakları hayata geçiyor
12:21 Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı
12:20 Altay seriye bağladı
12:20 Kulakkaya Yaylasında altyapı ve üst yapı çalışmaları