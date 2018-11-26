Fransa
'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden 'Sarı Yelekliler'in eylemleri sürüyor. Paris
'in çeşitli yerlerinde polisin sert müdahalesine karşılık barikatların kurulduğu görüldü.
Geçen hafta cumartesiden beri hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve 'Sarı yelekliler'in eylemleri sürüyor. Bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlenirken, akşam saatlerinde şehrin birçok noktasında barikatların kurulduğu görüldü.
Şanzelize Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'na gitmek isteyince polisin engeliyle karşılaştı.
Burada milli marş söyleyip, Fransız bayrakları dalgalandıran göstericiler, "Macron, istifa" ve "Macron hırsız" sloganları attı.
Bakan Castaner, gösterilerdeki şiddet olaylarından, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen
'i sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine cesaretlerinden dolayı teşekkür ederken, polislere karşı şiddette bulunanların utanç duymaları gerektiğini, cumhuriyette şiddetin yeri olmadığını belirtti.
Fransa'da akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 2000'lerin başından beri en yüksek fiyata çıktı. Son 12 ay içerisinde dizel akaryakıta yüzde 23 zam yapılırken bir litre dizel yaklaşık 1.5 euro (yaklaşık 9 TL) oldu. Macron yönetiminin doğaya verilen zararı azaltmak için hidrokarbon vergisi oluşturması, çevrecilerin takdirini toplarken, otomobil sahiplerinin tepkisini çekmişti. Hidrokarbon vergisi dizelde litre başına 7.6 Euro sent ve benzinde 3.9 Euro sent artırılmıştı.
Fransa'da sarı yeleklilerin sokağa dökülmesine sebep olan yeni zam dalgası ise 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek. Bu yeni zamlarda dizelin fiyatı 6.5 Euro sent artacak ve petrol 2.9 Euro sent artacak.
Fransa
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:32