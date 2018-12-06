06 Aralık 2018, 16:28
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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Olarak Bilinen Eylemcilere Asker Müdahale Edecek

Fransa'da meydana gelen olaylar her ne kadar hükümetin açıklamalarıyla dinse de, hafta sonu için daha büyük bir eylem çağrısı yapıldı. Sarı Yelekliler'in karşısına, askerlerin çıkması bekleniyor.

Fransa'da 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını attı ancak Sarı Yelekliler bu durumdan memnun değil.

Özellikle diğer kentlerde meydana gelen öğrenci eylemleri ile birlikte cumartesi günü dev bir gösteri bekleniyor.

EN BÜYÜK EYLEM

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen Sarı Yelekliler eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.

Şiddetsiz bir eylem planlayan Sarı Yelekliler'in gösterisi karşısında, hükümet adına askeri hazırlığın kapıda olduğu söylentisi yayılıyor. Özellikle haftalardır sokakları yakıp yıkan öğrenci ve Sarı Yelekliler karşısında OHAL'in sona ermesiyle kışlaya dönen askerlerin yeniden çıkartılması gündemde.

SARI YELEKLİLER SERT MESAJLARINA DEVAM ETTİ

Hükümetin vergi erteleme ve zam iptali konusunda attığı adımlara karşılık sert mesajlarını vermeye devam eden Sarı Yelekliler'in eylem hazırlığı hem hükümet hem de halk açısından korkuyla karşılanıyor. Bu korku karşısında da askerin yeniden sokağa çıkma konusunda adım atması durumu kuvvetleniyor.

Fransa'da en son 13 Kasım 2015 tarihinde, 130 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrasında çıkartılan OHAL kapsamında askerler 2 yıl boyunca sokaklarda ağır silahlar ile nöbet tutmuştu.

Hükümet,Fransa
06 Aralık 2018 Perşembe 16:28



YORUMLAR (21)
37: SÖZÜM ONA İNSAN HAKLARINI SAVUNAN ÜLKELER FRANSA YA NEDEN BİR ŞEY DEMİYORLAR. . . BU OLAYI KINASA KINASA SUDİ ARABİSTAN KINAR. . . . MISIR KINAR. . . .
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VATANDAŞ37: ALMANLARIN BİR PİYANOCU SU VARDI ONU GÖNDERSELER YA. . . AMA MEVSİM KIŞ O YAZLIK EYLEMLERE GİDER. . . MARTELLO NEREDESİN SEN :)
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AHSEN: Makron avrupa birligi ordusu kuralim dedi Amerika firansaya gaz döktu..bu olan sari yeleklileri ABD alttan alttan kiskirtip destekliyor... avrupa kendi ordusunu Yani hacli ordusunu kurmak isteyince Turump un ayagina basti. Firansa karisti...
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YOBAZIN ÖNDE GİDENİ: FRANSA YANARSA KOŞA KOŞA GİDER BENZİN DÖKERİM.
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TAKKECİ: Burada abuk, subuk yorum yazan az gelişmiş, az bilen, az görenler, bu iş Fransa''da kalır mı sanıyorsunuz? 1968 olaylarını babanıza, dedenize sorun. 1789 Paris''ini de tarih kitaplarını açıp yeniden okuyun. Fransız''ları sevmeyebilirsiniz ama onlar bir şeyi başlatırlarsa bütün dünya az veya çok bundan nasibini alır. Onlar demokrasinin, hürriyetin bedelini ödemeyi bilirler. Bu bedel de ekseriya kandır.
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