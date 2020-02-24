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Fransa'da sarı yelekliler sivil aracı devirdi

Fransa'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdiFransa, (DHA) ? Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu.

24.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:17
'da Sarı Yelekliler sivil aracı devirdi
Fransa, (DHA) ? Fransa'da Emmanuel Macron karşıtı Sarı Yelekliler protestolarının 67'nci haftasında eylemciler, sivil bir aracı devirerek yola barikat kurdu. O anlar kameralara yansıdı.
Fransa'da önce 'Sarı Yelekliler' adıyla ve daha sonra Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlayan genel grevle birleşen protestolar 67'nci haftasına girdi.
Lille kentinde polisle eylemciler arasında arbedeler yaşandı. Sosyal medyada kaydedilen görüntülerde, eylemcilerin bir sivil aracı devirerek yola barikat kurduğu görüldü. Polis, eylemcilere cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olayların 67 hafta boyunca devam etmesi sebebiyle Paris'te düzenlenen tarım festivaline katılan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerin temsilcisiyle Elysee Sarayı'nda görüşme yapacağını açıkladı. Toplantının detayları henüz yetkililerce açıklanmadı.
Fransa'da sarı yelekliler sivil aracı devirdi

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA


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