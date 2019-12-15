Haberler » 3. Sayfa » Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler

Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı

Fransa'nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

15.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:03Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı
'nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fransa'nın güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar sel felakete neden oldu. Pyrenees-Atlantique'de 70 yaşındaki bir kişi aracının üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Lot-et-Garonne bölgesinde de 76 yaşındaki bir adam ise sel sularına kapılıp boğuldu. Ağaçların araçların üzerine devrilmesi nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Elektrik firması Enedis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı ifade edildi. Şirket arıza ve hasarın giderilmesi için 2 bin çalışan görevlendirdi.

Sel sonucu çok sayıda ev ise sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle Fransa'nın 11 bölgesinde turuncu alarm verildi. - PARİS

Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:54 Fransa'yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle 2 kişi öldü - Haberler
10:49 Samsun'da 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı - Haberler
10:47 Kara üzerindeki en derin nokta Antarktika'da keşfedildi - Haberler
10:46 Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı - Haberler
10:45 QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Haberler
10:24 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor - Haberler
10:15 Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı - Haberler
09:47 Son dakika: Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
09:28 51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı - Haberler
08:53 Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
15.12.2019 11:04:46