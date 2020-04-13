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Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Macron ayrıca, koronavirüs salgınına yeteri kadar hazırlanmadıklarını da kabul etti.

13.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan Fransa 'da, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bine yaklaşırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Bugün halka seslenen Macron, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıklarken, salgına yeteri kadar hazırlanmadıklarını da kabul etti.

"TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANMASI UMUT VERİCİ"

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanları başta olmak üzere salgınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Macron, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşanmasının umut verici olduğunu kaydetti. Macron, bu salgına yeteri kadar hazırlanmadıklarını kabul etti.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ 3 HAFTA İÇERİSİNDE 5 KAT ARTACAK

Diğer ülkeler gibi Fransa'nın da maske, eldiven, dezenfektan jel ve koruyucu ekipman konusunda eksikleri bulunduğunu ve bunları sağlık çalışanlarına yeteri kadar temin edemediklerine dikkati çeken Macron, bunlardan ders çıkaracaklarının altını çizdi. Macron, Fransız şirketlerinin bu ürünlerin üretimini 3 hafta içerisinde 5 kat artıracağını belirtti. Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin ikiye katlanmasını büyük başarı olarak niteleyen Macron, salgının henüz kontrol altına alınmadığını ifade etti.

Macron, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için bunun önemli olduğunu belirten Macron, Fransızların alınan tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

HALKA AÇIK YERLER 11 MAYIS'TAN SONRA DA KAPA KALACAK

Ekonomik sorunlar yaşayan çocuklu ailelere yardım yapılacağını söyleyen Macron, 11 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılacağını, üniversitelerin ise yaza kadar kapalı tutulacağını açıkladı. Macron, restoran, kafe, otel, sinema, tiyatro ve halka açık yerlerin 11 Mayıs'tan sonra da kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Büyük etkinliklerin temmuz ortasına kadar iptal edildiğini belirten Macron, gelecek haftalarda test sayısının artırılacağını kaydetti.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖSTERENLERE TEST YAPILACAK

Macron, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 belirtileri gösteren herkese test yapma kapasitesinde olacaklarını vurguladı.

Böylece bu kişilerin karantinada tutulacağını ifade eden Macron, insanların temasa geçtiği kişilerin arasında Kovid-19 taşıyanların olup olmadığını öğrenmek için akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

AVRUPA ÜLKELERİ DIŞINDAKİ ÜLKELERLE SINIRLAR KAPALI KALACAK

Macron, yeni bir emre kadar Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerle sınırların kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

11 Mayıs'tan itibaren Fransızlara maske temin edileceğini belirten Macron, hükümetin 15 gün içerisinde 11 Mayıs'tan sonraki sürece ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Macron, eski hayata ne zaman dönüleceği sorusuna şu an kesin bir yanıt veremeyeceklerini, salgını yeneceklerini ancak "birkaç ay daha virüsle yaşanacağını" dile getirdi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 15 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan, Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye, vaka sayısı ise 136 bin 779'a yükselmişti.

Macron’dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık

Kaynak: AA

Etiketler: Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

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