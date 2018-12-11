11 Aralık 2018, 23:12
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Fransa'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Fransa

Fransa’nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis çevreyi güvenlik kordonuna aldı, toplu ulaşım seferleri durduruldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu. - STRASBOURG Strazburg,Fransa
11 Aralık 2018 Salı 23:12



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