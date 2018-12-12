Fransa'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 12 Yaralı

Fransa
'nın Strazburg
kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Strazburg'da kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
'ın güvenlik nedeniyle bölge sakinlerine evlerinden çıkmaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
Strazburg,Fransa
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:16