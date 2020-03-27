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Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse karşı kullanılmasına izin verildi. Ülkede klorokini koronavirüse karşı ilk kullanan kişi olan Prof. Dr. Didier Raoult, ilaç sayesinde hastaların yüzde 75'i iyileştirmişti.

27.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:01

Fransa 'da Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'ne göre, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya 'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını da yasakladı.

KLOROKİN İLE VİRÜSE YAKALANANLARIN YÜZDE 75'İ İYİLEŞTİ

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Birçok ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.

Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakanlık, Marsilya, Fransa, Güncel

Haberin Videosu :

Fransa sıtma tedavisinde başvurulan ilacın Kovid-19'a karşı kullanımına izin verdi

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