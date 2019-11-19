Haberler » Güncel » Fransa'da 'Siyasal İslam' konusunda yeni adımlar atılacak - Haber

Fransa'da "Siyasal İslam" konusunda yeni adımlar atılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasal İslam konusunda gelecek haftalarda yeni adımlar atılacağını ve İçişleri Bakanlığının bu konuda valilere yeni talimatlar vereceğini söyledi.

19.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:08Fransa'da
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasal İslam konusunda gelecek haftalarda yeni adımlar atılacağını ve İçişleri Bakanlığının bu konuda valilere yeni talimatlar vereceğini söyledi.
Macron, Belediye Başkanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasal İslam düşüncesine sahip olanların, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde yarışmaması fikrine karşı olduğunu belirtti.
Bu sorunun seçimlere katılımı yasaklayarak çözülemeyeceğini ifade eden Macron, siyasal İslam ile mücadeleyi önemsediğini vurguladı.
Macron, siyasal İslam konusunda gelecek haftalarda yeni adımlar atılacağını ve İçişleri Bakanlığının bu konuda valilere yeni talimatlar vereceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bazı semtlerde ve mahallelerde Cumhuriyet ile bağını koparmak isteyenler yeni projeler geliştiriyor. Bunlar havuzlarda (Müslüman) kadınlar için belli saatlerin ayrılmasını istiyor. Artık kadın erkek karışık havuz istemiyorlar. Onlar Cumhuriyeti değil siyasal İslamı ve çocukların okula gitmemesini tercih ediyorlar. Bu sorunların ilk muhatabı Belediye Başkanlarıdır. Devlet bu konuda adımlar atıyor ve atmaya devam edecek. (Siyasal İslam ile) Mücadele konusunda size güvenebileceğimi biliyorum. Siz de bana güvenebilirsiniz. Cumhuriyetin yasalarına uymayan dernek ve okulları kapatarak onlarla mücadele edebiliriz. Başka şekilde olmaz."

Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması
12:07 Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın
12:06 Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
12:03 Medya Okulu'nun konuğu Artmaz
12:02 Eskişehir yolu nefes alacak
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:09:08