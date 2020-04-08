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Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını duyurdu.

08.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:34
Fransa'da sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını duyurdu.


Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü (Covid-19) nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla ülkelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, 22 gündür devam eden ve 15 Nisan'a kadar geçerli olan sokağa çıkma yasağının süresiz olarak uzatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Macron uzmanlar ve toplum temsilcileri ile görüşüp pazartesi günü aldığı yeni kararları da açıklayacağını duyurdu.


Macron ayrıca, perşembe günü itibari ile geçerli olacak izinli çıkışların kısıtlanacağını belirtti. Son günlerde spor yapma bahanesi ile çok fazla vatandaşların dışarı çıkması üzerine Macron, 10.00-19.00 saatleri arasında dışarıda spor yapmayı yasakladı.


Öte yandan dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4. sırada yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel
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