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Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan gence 2 ay hapis cezası

Fransa'da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezasının yanı sıra hapis cezası da veriliyor.

01.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:05
Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayan gence 2 ay hapis cezası
Fransa 'da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezasının yanı sıra hapis cezası da veriliyor. Yasağa uymayıp 8 kere sokağa çıktığı bildirilen 20 yaşında bir genç adama 2 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Fransa'da 2 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen son 5 günde 8 kere sokakta izinsiz yakalanan 20 yaşında bir genç 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boulogne-sur-Mer mahkemesine çıkartılan gencin "sokağa çıkma yasağına ısrarla uymama" suçundan mahkum edildiği ve Longueness hapishanesine götürüldüğü bildirildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, 3. Sayfa
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