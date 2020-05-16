Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 96 ölüm

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 625'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 96 ölüm
16.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:30
Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 625'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 27 bin 625'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, yaşlı bakım evlerinde 10 bin 213 kişinin, hastanelerde ise 17 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 19 bin 432 kişinin hastanede yatmakta olduğunu ve 2 bin 132 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu ifade ederken, yoğun bakımda yatan hasta sayısında yaşanan düşüşün devam ettiğini bildirdi. Bakanlık, iyileşen hasta sayısının 61 bin 66'ya yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bugün tespit edilen vaka sayısı ve toplam vaka sayısı hakkında veri paylaşmadı. - PARİS

Kaynak: İHA

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