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Fransa'da şüpheli araç alarmı

Fransa'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.

03.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:12Fransa'da şüpheli araç alarmı
'nın Lille şehrinde ihbar sonucu bir araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle geniş bir alanın tahliye edildiği belirtildi.

Fransa'nın Lille şehrinde bulunan Rue de l'Hopital-Militaire hastanesinin yakınındaki araçta bulunan gaz bombaları nedeniyle hastane çevresinin boşaltıldığı belirtildi. Polis, aldığı ihbar sonucu başlattığı operasyon kapsamında araçta 2 küçük ve 1 büyük gaz bombası kapsülleri, batarya kabloları, küçük inşaat kabloları bulunduğu belirtildi.

Polisin şüpheli araca ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı. - LİLLE

Fransa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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