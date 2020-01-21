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Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

21.01.2020 02:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 02:32Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Brest'te terör saldırısı hazırlığı yapan 28 ila 38 yaşlarındaki 7 şüpheli İç İstihbarat Birimince gözaltına alındı.
Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi.
Brest'te 27 Haziran 2019'da bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri imam 2 kişi yaralanmıştı.

Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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