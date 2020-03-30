Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa'da Türk fırıncıdan Kovid-19 ile mücadeleye destek

Fransa'nın Mulhouse kentinde fırıncılık yapan Türk kökenli Faruk Beyaz ve ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye katkı sunmak için kentteki hastanede çalışan sağlık personeline her gün ekmek götürüyor.

30.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:30
Fransa'da Türk fırıncıdan Kovid-19 ile mücadeleye destek
Fransa 'nın Mulhouse kentinde fırıncılık yapan Türk kökenli Faruk Beyaz ve ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye katkı sunmak için kentteki hastanede çalışan sağlık personeline her gün ekmek götürüyor.
Fransa'nın salgından en çok etkilenen kentlerinden Mulhouse'da yaşayan Beyaz ailesinin, salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarına katkı sunabilmek için Emile Muller Hastanesine yaptığı başvuru kabul edildi.
Üç kuşaktır fırıncılık yapan Beyaz ailesi, hastaneye her gün 150 ekmek ve diğer unlu mamullerden götürüyor.
Aile üyesi Faruk Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunu yaparak doktorlara ve sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek istediklerini söyledi.
Ailenin diğer üyelerinden Beytullah Beyaz'da virüs tespit edildiği ve Emile Muller Hastanesinde tedavi gören Beyaz'ın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya, vaka sayısı ise 40 bin 174'e yükselmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Fransa'da Türk fırıncıdan Kovid-19 ile mücadeleye destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Tarihi dispanserin çalışanları maaşlarının ödenmesini talep ediyor - Haber 18:20: Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 18:20: Fatih Terim: "Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum" - Haber 18:20: Edremit'te cadde ve sokaklar köpükle fırçalanarak yıkandı - Haber 18:18: Başkan Kartoğlu'ndan dijital okuma çağrısı - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber