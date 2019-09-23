Fransa'da Türk robotik teknolojisine büyük ilgi

Fransızların yoğun ilgi gösterdiği fuarda DOF Robotics, yüzde 100 yerli yazılımla ürettiği son teknolojiyle geliştirdiği eğlence robotları Hurricane 360 VR ve Riot VR'ı sergiledi.

Robotik teknolojileri kullanarak eğlence sektörüne getirdiği yeniliklerle başta Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerinde adından sıkça söz ettiren DOF Robotics, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor. 17-19 Eylül'de Paris'te gerçekleşen Eğlence endüstrisindeki son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla buluşturan Euro Attractions Show (EAS) 2019'a katılan DOF Robotics fuarın Global ve Platinyum sponsorlarından biri oldu.

"Eğlence sektöründe adımızı dünyaya duyuruyoruz"

Marvel Studios, Universal Studios gibi dünyaca ünlü markalar ile çalışan DOF Robotics, bir çok uluslararası fuarda sergilediği CES'ten "Arttırılmış Sanal Gerçeklik" kategorisinde İnovasyon Ödülü ve IAAPA'dan "En İyi Ürün" ödüllerini alan Hurricane 360 VR'ın yanı sıra bir başka ürünü Riot VR'ı da sergiledi. Böyle bir organizasyonun global ve platinyum partnerlerinden biri olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını aktaran DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Başta Fransızların olmak üzere tüm dünya ülkelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Eğlence sektöründe Türklerin de ne kadar başarılı olduğunu dünyaya göstermiş olduk. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'nin adını uluslar arası platformlarda duyurmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.