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Fransa'da uçak kazası: 2 ölü

Fransa'nın güneydoğusundaki Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde iki özel uçak çarpıştı.

24.07.2019 16:55 Fransa'da uçak kazası: 2 ölü
Fransa'nın güneydoğusundaki Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde iki özel uçak çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın güneydoğusunda bulunan İtalya sınırındaki Alpes-de-Haute-Provence bölgesinin Larche şehrinde iki özel uçak çarpıştı, Kazada 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti. Alpes-de-Haute-Provence Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aynı uçakta bulunan 18 ve 37 yaşındaki iki kişi hayatını kaybederken, diğer uçağın pilotu hafif yaralandı. Kazanın nedeni ise jandarmanın hava taşımacılığı araştırma bölümü tarafından araştırılıyor. Aralarında bir helikopterin ve 3 ambülansın bulunduğu arama kurtarma ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.
(İHA)

İtalya, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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