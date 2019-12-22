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Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir

Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrahın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor.

22.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:02 Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir

Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, 4 çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı, 'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülüyor.

Soruşturmayı derinleştiren yetkililerin ele geçirdiği cerraha ait günlükler tablonun daha da korkunç olabileceğine işaret etti.

Scouarnec'in çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu günlüklerde, taciz ve tecavüz olaylarını kaleme aldığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, Scouarnec'in en az 349 çocuğu suistimal etmiş olabileceğini ifade etti.

Günlükler sayesinde mağdurları ulaşmaya başaran polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bunlardan 197'si Scouarnec'ten şikayetçi oldu. Savunma avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savundu.

2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan 4 ay ertelenmiş hapis cezası alan cerrah, zaman aşımından dolayı bir çok suçlamadan yargılanamayacak.

13-17 Mart arası duruşması görülecek olan Scouarnec en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.


Fransa, Dünya, Güncel

Kaynak: Euronews.com

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