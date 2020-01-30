Haberler » Dünya » Fransa'da uzman bir doktora muayene olmak için aylarca beklemek gerekiyor - Haberler

Fransa'da uzman bir doktora muayene olmak için aylarca beklemek gerekiyor

Fransa genelinde, bir göz doktoruna muayene olabilmek için ortalama bekleme süresi 55 gün. Eğer bir dermatoloji muayenesine ihtiyacınız varsa uzman hekimi görmek için ortalama 60 gün beklemeniz gerekiyor.

30.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:49Fransa'da uzman bir doktora muayene olmak için aylarca beklemek gerekiyor
'da acil servisler dışındaki poliklinikler ve aile hekimleri dahil uzman doktorlar randevu sistemiyle çalışıyor. Ancak özellikle kırsal bölgelerde sağlık personeli sayısının yetersiz olması, randevu sürelerini bazı alanlarda birkaç aya kadar çıkarabiliyor. Uzun bekleme süreleri insanları hafif hastalıklar için de acil servislere yönlendiriyor. Bu durum ise acil servislerdeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.

Fransa genelinde, bir göz doktoruna muayene olabilmek için ortalama bekleme süresi 55 gün. Eğer bir dermatoloji muayenesine ihtiyacınız varsa uzman hekimi görmek için ortalama 60 gün beklemeniz gerekiyor. Kardiyolog randevusu için bekleme süresi 50 gün, jinekolog için ise 44 gün. Pediatri randevusu için 22 gün olan bekleme süresi dişçi için 28 gün. Eğer bu muayenelerde sizden film çekilmeniz istenirse, radyoloji randevusu için de ortalama 21 gün beklemeniz gerekebilir.
Euronews.com'da Görüntüle

Acil Servis, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:48:37