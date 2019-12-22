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Fransa'da vatandaşlık testini geçebilir misiniz? Deneyin

Fransa'yı ne kadar tanıyorsunuz? Bilgilerinizi test edin

22.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:20 Fransa'da vatandaşlık testini geçebilir misiniz? Deneyin
'da 2018 yılında 110 bin kişi vatandaşlığa kabul edildi. Son 10 yılın verilerine göre her yıl 100 binin üzerinde farklı ülke vatandaşına Fransız pasaportu verildi. Brexit ile birlikte Fransa'da kalıcı oturum almak isteyenlerin sayısı artarken, aralarında Türklerin de olduğu on binlerce kişi Fransız vatandaşlığına geçmek için sırada bekliyor.

Fransa'da yaşadığınız bölgenin valiliğinde yapılan mülakat, vatandaşlık için yaptığınız başvuruda karşınıza çıkan son aşamalardan birini oluşturuyor. Bu mülakatta size sorular soran kamu görevlisi, Fransa'yı ne kadar bildiğinizi ve topluma ne kadar entegre olduğunuzu anlamaya çalışır.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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