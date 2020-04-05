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Fransa'da yaşayan Türk vatandaşına Mersin'den "online Kovid-19 terapisi"

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların hizmetine sunulan "Telefonla ve Online Terapi Hizmeti"nden, Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı faydalandı.

05.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:40
Fransa'da yaşayan Türk vatandaşına Mersin'den
Mersin 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların hizmetine sunulan "Telefonla ve Online Terapi Hizmeti"nden, Fransa 'da yaşayan bir Türk vatandaşı faydalandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa'da sokağa çıkma yasağından dolayı evde vakit geçiren Özgür Yalçın, Mersin'deki "online terapi" hizmetinden destek almak istedi.
Belediyenin psikolojik destek birimi psikoloğu Deniz Liman ile telefonla görüntülü görüşen Yalçın, yaşadıkları süreci ve sıkıntılarını anlattı. Psikolog Liman, Yalçın'a psikolojik destek verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Türkiye'ye bir telefon kadar yakın olduklarını hissettiren bu uygulama için belediye ekiplerine teşekkür ederek "Bize verdiğiniz bu destek gerçekten çok önemli bir boyutta. Biz bir aydır evdeyiz ve 15 gün daha bu yasakların uzayacağı söyleniyor. Bunun getirdiği depresyon, panik ataklar ve kaygılar var. Bu yönde sizlerin verdiği destek çok faydalı." ifadelerini kullandı.
Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 0537 303 35 15 ve 0538 682 77 59 numaralı telefonlarını arayarak randevu sistemiyle çevrimiçi psikolojik destek alma imkanı bulabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Fransa, Güncel
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