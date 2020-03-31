Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak

Fransa Ligi yayıncı kuruluşlarından Canal +, Ligue 1 yönetimine koronavirüs sebebiyle lig maçlarının yayınlanmayacağı döneme ait ödemelerin kesinlikle yapılmayacağını açıkladı. L'Equipe'in haberine göre Fransa Ligi'nin yayıncılarından Canal + Fransa Lig Birliği'ne ulaştırdığı mektupta maçların oynanmayacağı Nisan ayına yönelik ödemenin yapılmayacağını bildirerek, "Maçlar oynanmadığı için ödemeler askıya alınacaktır. Hükümetin kararı eğer maçların tekrar başlayacağını söylerse bu konu tekrar tartışılacak" ifadelerini içeren bir yazı gönderdi.

"SÖZLEŞMENİN GEREĞİNİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRİYORUZ"

Yazıda, "Yapılan sözleşmede maçlar oynanmadığında ödeme yapılacağına dair bir ibare yok. Bizler sözleşmenin gereğini eksiksiz olarak yerine getiriyoruz." ifadeleri yer aldı. Canal +'ın maçların oynanmayacak olan Nisan ayında yapmayacağını belirttiği ödemenin 110 milyon euro olduğu da haberin devamında yer aldı. Fransa Ligue 1'i beIN Sports ile ortak olarak yayınlayan Canal +, 2016-2020 yıllarını kapsayacak yayın ihalesinde kulüplere 762 milyon euro ödeneceğine dair sözleşmeye birlikte imza atmıştı.