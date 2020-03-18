Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak...
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.
18.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:42
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi
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Kaynak: AA