Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak...
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562'ye yükseldi.
21.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:48
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562'ye yükseldi.
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Kaynak: AA