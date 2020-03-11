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Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi

Dünyanın dört bir yanına yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'da ölü sayısı 48'e, vaka sayısı ise 2 bin 281'e yükseldi.

11.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:13

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa 'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

HASTALARIN 105'İ YOĞUN BAKIMDA

Fransa'da virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti. Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti. Bazı kasabalarda 50'den fazla kişinin bir arada toplanması yasaklandı.

50'DEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARADA TOPLANMASI YASAKLANDI

Montpellier kentinin doğusundaki 16 kasabada virüsle mücadele kapsamında kreş ve okulların kapatılacağını aktaran Veran, bu kasabalarda aynı zamanda 50'den fazla kişinin bir arada toplanmasının yasaklandığını belirtti.

Yetkililer, ülkenin adalarından Korsika'da Kovid-19 nedeniyle okulların 29 Mart'a kadar kapatıldığını bildirdi. Söz konusu rakamlarla "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka" olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğünü ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, toplam vaka sayısının ise 458'e çıktığını ifade etti.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ayrıca, İtalya'da yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi. Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462'ye yükseldi.

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Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Güncel

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