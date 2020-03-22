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Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da ilk sağlık çalışanı ölümü gerçekleşti.

22.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:03

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüsüne yakalanan hastaları tedavi eden sağlık ekibinde bulunan bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da ilk sağlık çalışanı ölümü gerçekleşti.

Sağlık Bakanı'nın ismi açıklamadığı doktorun oğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının Compiegne şehrinde bulunan bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalıştığını açıkladı.

Vaka sayısında büyük bir artışın beklendiği Fransa'da hükümet, uzaktan çalışamayan market ve sağlık ekipleri gibi çalışan kişilere koronavirüs tedavisinde ücret alacak ama ücretlerde uygulanan vergi miktarını almayacak.

Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarının büyük bir çaba sarf ettiklerini ve kendilerini feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

562 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da son verilere göre 345 sağlık çalışanına korona virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

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Fransa’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti

Haberin Videosu :

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Dünya, Güncel

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