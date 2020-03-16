Menü
Haberler ›› Dünya ››Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron, Yeşiller yükselişte - Haberler

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron, Yeşiller yükselişte

Ülkenin en büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'da Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları seçimin ilk turunu önde bitiremedi

16.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:18
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron, Yeşiller yükselişte
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar