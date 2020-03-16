Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron, Yeşiller yükselişte
Ülkenin en büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'da Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları seçimin ilk turunu önde bitiremedi
16.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:18
Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.
Yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.
Yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya
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