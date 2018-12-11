Fransa'da Zeki Çelik Fırtınası

Onur Dinçer/ Skorer Dış Haberler

Lille takımı Fransa Ligi'nde ikinciliğe yükselirken, lider Paris Saint Germain'i takibini sürdürüyor. Sezon başında İstanbulspor'dan Fransız ekibinin yolunu tutan Zeki Çelik, takımının bu başarısında en çok öne çıkan isimlerden bir tanesi haline geldi.

17 maçın tamamında oynadı

17. haftası geride kalan Ligue 1'de, 17 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerek istikrarlı bir görüntü çizen 21 yaşındaki sağ bek, kısa süre içerisinde üst düzey bir ligde kalitesini ispat ederek adından söz ettirmeyi başardı. Fransa'da haftanın 11'ine seçildiği haberleriyle de gündeme gelen futbolcu, kulübünde adeta el üzerinde tutuluyor.

Takımdaki üç isimden biri

Zeki Çelik ile ilgili Fransa'da özel haberler yapıldı. 'Çelik, son transfer penceresinin iyi seçimi' başlığıyla yayınlanan haberde Türk futbolcunun Lille takımında tüm maçlarda forma giyen üç isimden bir tanesi olduğuna dikkat çekildi. Savunmanın sağ kanadının değişmez ismi haline geldiğine dikkat çekilerek "Sezon başında Fransa'ya geldiğinde kimse kendisini tanımıyordu" ifadelerine yer verildi.

Milli takımın değişilmezi oldu

Lille Teknik Direktörü futbolcusu ile ilgili konuşarak şunları söyledi: "Zeki Çelik kendisine sunulan fırsatı iyi kullandı ve sağ bekte kendisini kanıtladı." Lille formasıyla Fransa'da gösterdiği performansın Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatini çektiği belirtilerek oyuncunun milli takıma sürekli olarak çağrılmaya başlandığı vurgulandı.

'İlk izlediğimde çok beğendim'

Zeki Çelik'i takıma kazandıran ismin, kulüp başkanına danışmanlık yapan Luis Campos olduğu belirtildi. Campos da futbolcuyla ilgili şunları söyledi: "Bundan üç yıl önce biz kendisini takip etmeye başladık. O zaman Türkiye genç milli takımlarında forma giyiyordu. Zeki'yi ilk izlediğimde performansını gerçekten çok beğendim. Bu yüzden bir scout ekibini, oyuncunun performansını takip etmesi için görevlendirdik. Aslında biz kendisini ocak ayında getirmeyi istiyorduk ancak yazın imza atacağına dair söz verdi".