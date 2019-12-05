Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı. Başkent Paris'te polis bir kafeyi, trafik ışıklarını ve elektrikli motosikletleri ateşe veren göstericilere sis bombasıyla müdahalede bulundu.

Ülkenin dört bir yanına yayılan ve yaklaşık 200 bin civarında kişinin katıldığı gösterilerde, başkent dışında da polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı. Yerel medyaya göre, sadece başkentte gözaltı sayısı 70'i geçti, yarın için uçak seferlerinin yüzde 20'si ise şimdiden iptal edildi.

PARİS'TE OLAĞANSÜTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.