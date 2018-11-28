Fransa'daki Gibi

Fenerbahçe
'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve tam anlamıyla verim alamadığı bir diğer Cezayirli yıldız Yassine Benzia
konusunda ESPN yazarı Jonathan Johnson, Milliyet
'e bir değerlendirme yaptı.
Benzia'yı Fransa
Ligue 1 döneminden çok iyi tanıdığını ve takip ettiğini kaydeden ESPN yorumcusu, istikrarsızlığının sürdüğünü belirtti.
Genç
Milliyet,Fenerbahçe,Fransa,Yassine Benzia
orta saha için teknik direktör faktörüne değinen Jonathan Johnson şu sözleri kullandı: "Yassine Benzia, Fransa'da hep çok yetenekli bir oyuncu olarak tanındı, kabul edildi. Ancak Fransa'da aynı zamanda hep bir istikrarsızlık ve iniş çıkışlarla da anıldı. Benzia'nın tüm bu iniş çıkışları ve istikrarsızlıkları açıkçası Fransa'da insanları yordu. Benzia'nın gelişimine dair inancı etkiledi. Ama şu durum da var; eğer Benzia kendisine uygun bir teknik adamla çalışırsa farklı olur. Benzia'nın istediklerini anlayan bir teknik direktör varsa yanında performansı artar. Fenerbahçe ve Türkiye
'deki kariyerinde de bu durum önemli. Eğer teknik adamla iyi olursa, performansı artar."
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20