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Fransa'daki gösterilere 339 bin kişi katıldı

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ediyor.

11.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:30Fransa'daki gösterilere 339 bin kişi katıldı
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ediyor. Dün gerçekleştirilen gösterilere ülke genelinde 339 bin kişi katıldı.
Fransa'da geçtiğimiz hafta Perşembe günü Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformuna karşı başlayan grev sürüyor. Sendikalar ile kamu çalışanları tarafından başlatılan grev nedeniyle dün binlerce kişi emeklilik reformunu protesto etmek için sokağa indi. Fransa İçişleri Bakanlığı dün gerçekleştirilen protestolara 339 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Başkent Paris'te göstericiler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen güzergah üzerinden yürüyüşe geçti. Protesto sırasında yüzlerce polis de göstericilerle birlikte yürüdü. Göstericilerin güzergah dışına çıkıp eylem yapmalarını engellemek için sokak girişleri polis tarafından barikat kurularak kapatıldı. Gösteri sırasında 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Macron için "Defol Macron" sloganı atarak yürüdü. Macron'u kapitalizm yanlısı olarak suçlayan göstericiler, hükümet emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini söyledi.
Fransa genelindeki greve okul ve hastane personelleri, ulaştırma çalışanları, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personelleri, postane çalışanları, avukatlar ve havaalanı personelleri katılıyor.
MACRON'UN EMEKLİLİK REFORMU
Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplanması ve bu puanlara göre emekli maaşı alması ön görülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş gerçekleştirilirse birçok sektörde avantajlı emekli maaşlarının kaldırılması bekleniyor.
Fransa'da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'tan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak. Örneğin, 63 yaşında emekli olan biri kişi yüzde 5 daha az maaş alacak. Bu nedenle sendikalar, çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)

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Kaynak: İHA

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