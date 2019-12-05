Haberler » Dünya » Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı - Haberler

Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

05.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:15Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

'da halk bugün Fransa Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Grev eylemlerine ülke genelinde 510 bin kişinin katıldığı belirtildi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Fransa'daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüzbinlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini açıkladı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Başkent Paris'te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerin Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.



Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

00:15 Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu - Haberler
00:13 Pelosi Trump'ın resmen azlini talep etti - Haberler
00:13 Berlin, Paris ve Londra'dan Tahran'a nükleer füze suçlaması - Haberler
00:13 Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmaya giderken yakıldı - Haberler
00:13 Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi - Haberler
22:40 Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi - Haberler
22:38 Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin "Af" açıklamasını değerlendirdi: Sürecin tamamlanmasını bekliyor - Haberler
22:20 Lüks yatta büyük skandal! Genç kadınla ilişkiye giren kaptan kaza yaptı - Haberler
22:15 Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi - Haberler
21:59 WhatsApp kullanıcı şikayetlerine dikkat verdi: Toplu mesajlaşma 7 Aralık itibariyle yasaklanacak - Haberler
6.12.2019 00:18:19