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Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı.

06.12.2019 00:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:01Fransa'daki grev eylemlerine 510 bin kişi katıldı

'da halk bugün Fransa Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Grev eylemlerine ülke genelinde 510 bin kişinin katıldığı belirtildi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL OLDU

Fransa'daki gösterilere başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yüzbinlerce kişi katıldı. Grev kapsamında hızlı trenlerin yüzde 90'ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellendi, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okulların çoğu açılmadı. Fransa hava yolu şirketi Air France, Perşembe günkü iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini açıkladı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Başkent Paris'te yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yerel medya, 6 bin polisin gösterilere müdahale ettiğini ve saat 22.00'a kadar 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerin Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.



Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: DHA

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