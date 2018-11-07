Fransa'daki Kaçak Göçmen Sorunu Büyüyor

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, ülkeye kaçak giriş yapanların sınır dışı edilme oranının yüzde 14 arttığını duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı
Christophe Castaner, Fransa'nın kaçak göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Castaner, son dönemde Afrika
asıllı sığınmacılara karşı tutumu ile sık sık gündeme gelen Fransa'nın kaçak göçmenleri sınır dışı etme oranın 2016 yılına oranla yüzde 5 arttığını duyurdu. Geçen yıllara oranla ülkeye kaçak olarak giren göçmen sayısının da yüzde 20 oranında arttığını belirten Castaner, geçtiğimiz sene 14 bin 859 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Fransa'ya geçen sene 100 binin üzerinde iltica başvurusunda bulunulduğunu vurgulayan Bakan Castaner, başvuru oranın ise 2016 yılına oranla yüzde 17 oranında arttığını aktardı.
Eski Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb'un görev yaptığı dönemde hazırlanan ve Meclis ile Senato'da kabul edilen yeni Göçmen ve Siyasi İltica Yasası'yla sınır dışı etme süreci kolaylaşmıştı. Yasa Fransa'ya sığınma isteğinde gerçekleri yansıtmayan başvuruların hızla incelenmesine olanak sağlamıştı.
Çıkarılan yeni yasaya göre, siyasi iltica başvurularının en geç 6 ay gibi bir sürede karara bağlanması istenirken, bu süre daha evvel ortalama 11 ay dolayında idi. Ülkeye yasadışı yollardan girmiş kaçak göçmenleri sınır dışı etmek için cezaevlerinde tutulma süresi ise 45 gün olarak belirlenmişti. - PARİS
İçişleri Bakanı,Fransa
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:14