Fransa'dan Apple'a 'rekabet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle 1.1 milyar euroluk rekor ceza
Fransa'dan Apple'a 'rekabet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle 1.1 milyar euroluk rekor ceza. Fransa Rekabet Kurumu, Tech Date ve Ingram'a ise "indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları" için 76.1 milyon ve 63 milyon euro ceza kesti.
16.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:19
Fransa , ABD'li teknoloji devi Apple 'a ülkedeki bağımsız satıcıları engelleyen tedarikçi firmalarla yaptığı "rekabet kurallarına uymayan" anlaşmalar nedeniyle 1.1 milyar Euro rekor ceza kesti.
Apple ile söz konusu anlaşmaları yapan iki büyük toptan satış şirketi Tech Date ve Ingram'a ise "indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları" için 76.1 milyon ve 63 milyon euro para cezalarına çarptırıldı.
Apple ile söz konusu anlaşmaları yapan iki büyük toptan satış şirketi Tech Date ve Ingram'a ise "indirimlerin önüne geçilmesine aracı oldukları" için 76.1 milyon ve 63 milyon euro para cezalarına çarptırıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Apple, Dünya
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