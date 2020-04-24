Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Fransa'dan getirilen 161 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi

Fransa'dan yurda getirilen 161 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

24.04.2020 01:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:14
Fransa'dan getirilen 161 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi
Fransa'dan yurda getirilen 161 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Termal ilçesine getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 161 yolcu, polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, devletin yaptığı hizmete katkıda bulunmak üzere yurdu hazır hale getirdiklerini ifade etti.
Gelen kişilerin 14 gün karantinada kalacaklarını belirten Kalyon, şunları söyledi:
"Bu süre içerisinde herhangi bir pozitif durum çıkmazsa onları buradan memleketlerine uğurlayacağız. Her gün sağlık müdürlüğündeki doktorlarımız tarafından günde iki defa kontrolleri yapılacak. Sorun çıkmazsa AFAD tarafından ulaşımları sağlanarak memleketlerine gidecekler. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklar."
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Yalova, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Haberler
4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
UEFA’dan kulüplere büyük müjde! 70 milyon euro ödeme yapılacak Haberler
UEFA'dan kulüplere büyük müjde! 70 milyon euro ödeme yapılacak
Haberler››Güncel››Fransa'dan getirilen 161 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:28: Atama kararları Resmi Gazete'de - Haber 03:20: Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor - Haber 03:10: Samsun'da gençler balkona ses sistemi kurarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi - Haber 03:04: Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı - Haber 03:00: İran ramazana bir gün geç başlayacak - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin