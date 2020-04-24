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Fransa'dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Fransa'dan yurda getirilen 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

24.04.2020 03:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:57
Fransa'dan yurda getirilen 181 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 181 Türk vatandaşı, Fransa'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.
Uçaktan inen bazı yolcuların, sağlık kontrollerinde ateşlerinin yüksek çıkması, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.
Ateşi yüksek çıkan ve fenalık geçiren yaşlı bir kadına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.
Daha sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.
Gelen vatandaşlardan Bayram Kızıldağ, Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Devletimiz sağ olsun bizi oralarda bırakmadılar." dedi.
Mustafa Aslan ise üç yıldır Fransa'da yaşadığını, ancak insanına sahip çıkan Türkiye gibi bir ülkenin olmadığını belirtti.
Güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesindeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.
14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak. Fransa’dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya’daki yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Fransa, Güncel , Haber
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