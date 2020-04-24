Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildi
Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, yurda yerleştirildiFRANSA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.
24.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:47
FRANSA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.
Fransa'dan getirilen 181 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havalimanı'na inen uçaktaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kafile, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Dumlupınar, Kütahya, Fransa, Güncel , Haber