Fransa'dan Heyecanlandıran Koronavirüs Tedavisi: 6 Günde İyileştiler

Fransa, sıtma ilacı hidrosiklorokin (HCQ) ile azitromisinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde etkili sonuçlar verdiğini paylaştı. Koronavirüs hastalarının tamamı 6 gün gibi oldukça kısa bir sürede iyileşme gösterdi.International Journal of Antimicrobial Agents'ta yayımlanan, Philippe Gautreta yönetminde yürütülen çalışmaya, hidrosiklorokin (belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaç. Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılıyor.) ve azitmosin karışımını alan Kovid-19 hastalarının yüzde 100'ünün test sonucunun negatif çıktığı, 6 günlük tedaviyle iyileştiğini gösterdi. Çalışma ekibi, "Bakteriyel süperenfeksiyonu önlemek amacıyla, hidroksiklorokin ile tedavi edilen hastalardan altısı, günlük elektrokardiyogram kontrolünde, ilk gün 500 mg, sonraki 4 gün 250'şer gram olmak üzere azitromisin aldı." şeklinde konuştu.Ekip, Mart ayının başından ortasına kadar 20 hastayı bir hastanede günlük 600mg hidrosiklorokin ile tedavi etti. Enfekte olan hastalara, belirtilerine göre HCQ ve bakterilerle savaşan bir antibiyotik olan ve solunum yolu ve türlü yollarla bulaşan enfeksiyonlar gibi bakterilerin neden olduğu pek çok farklı enfeksiyonun tedavisinde kullanılan azitromisin verildi. Kalan hastalara kontrol amacıyla ilaç verilmedi. 6 gün sonra hidroksiklorokin ve azitromisin karışımı verilen hastalar arasında Covid-19 taşımaya devam eden vaka sayısı önemli ölçüde azaldı. Bu karışımla yapılan tedavinin sadece klorokin alan hastalarda daha iyi sonuç verdiği görüldü.SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020Hayat Eve Sığar. #HayatEveSığar pic.twitter.com/TaLWe1Uhwl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

Kaynak: Tamindir