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Fransa'dan İran'a mesaj: "Müzakere yolu hala açık"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımına ilişkin "Müzakere yolu hala açık" dedi.

08.09.2019 13:38 Fransa'dan İran'a mesaj:
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki taahhütlerini askıya alma konusundaki üçüncü adımına ilişkin "Müzakere yolu hala açık" dedi.

İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alma konusunda aldığı üçüncü adım kararına ilişkin Fransa'dan yeni bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian yaptığı açıklamada, "Attıkları adımlar olumsuz, ancak nihai değil. Geri dönebilirler ve diyalog yolu hala açık" dedi. Drian, İran'ın bir nükleer bomba geliştirmesine birkaç ay kaldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise geçtiğimiz hafta, İran Atom ve Enerji Kurumu'nun atılan üçüncü adımla birlikte faaliyetlerini daha da attıracağını ve hedeflerine daha hızlı varacağını açıklamıştı. - PARİS

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, İran, Politika

Kaynak: İHA

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