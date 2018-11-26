Fransa'dan Rusya'ya 'Ukrayna Gemilerini Serbest Bırak' Çağrısı

Fransa
, Rusya
'dan 3 Ukrayna
donanma gemisini serbest bırakmasını istedi.
Fransa, Rusya'dan hafta sonunda Kırım
yakınlarında ele geçirilen 3 Ukrayna donanma gemisini serbest bırakmasını istedi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya tarafından güç kullanımını haklı gösterecek bir şey yok gibi görünüyor. Rusya'yı Ukraynalı denizcileri serbest bırakmaya ve el konulan deniz gemilerini mümkün olan en kısa zamanda geri vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. - PARİS
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:16