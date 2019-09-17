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- Fransa'dan Sudan'a 60 Milyon Euro Destek

- Fransa'dan Sudan'a 60 milyon Euro destekHARTUM - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkesinin Sudan'a 60 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.

17.09.2019 10:02
- Fransa'dan Sudan'a 60 milyon Euro destek
HARTUM - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkesinin Sudan'a 60 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi. Le Drian, ziyaret kapsamında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamdouk ve Dışişleri Bakanı Esma Mohamed Abdallah ile bir araya geldi. Fransız bakanı Le Drian, ülkesinin geçici hükümetin vizyonu doğrultusunda Sudan'daki barış çabalarını desteklediğini söyledi. Le Drian, ülkesinin Sudan'a 60 milyon Euro mali yardım sağlayacağını ve Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için nüfuzunu kullanma sözü verdi. Le Drian'nın Sudan ziyareti, son 10 yılda bir Fransız dışişleri bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret oldu.
- Fransa'dan Sudan'a 60 Milyon Euro Destek

Fransa, Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

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