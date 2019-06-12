12.06.2019 23:53
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Fransa'dan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kız kardeşine tutuklama emri

Fransa

Fransa, Paris’teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri veren Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın kız kardeşi Prenses Hassa bint Salman hakkında tutuklama emri çıkardı

Fransa'da Paris'teki apartmanında bir işçiyi dövdürme emri verdiği öne sürülen Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Prenses Hassa bint Salman için çıkarılan tutuklama emri, prensesin Eylül 2016'da Paris'teki lüks dairesinde saldırı iddialarının ardından çıkarıldı. Dairede çalışmak için tutulan işçi, tadilat yapılacak odanın fotoğrafını çektiğini, bu durum karşısında Prenses bint Salman'ın öfkelendiğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com
İşçi, Paris, Fransa, Dünya