Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

Türk milli takımı oyuncularının Suriye operasyonundan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlattı.

13 Ekim'de Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.

"ASKER SELAMI VEREN FUTBOLCULARI SAHAMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Etikete Fransız milletvekilleri de destek verdi. Bazı Twitter kullanıcıları"Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları sahamızda ağırlamak istemiyoruz"derken, bazı Fransızlar iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin güvenlik sorunlarına yol açacağını savundu.

Fransa, Türkiye'nin müdahalesinden dolayı Kürt güçleri tarafından tutsak edilen IŞİD militanlarının serbest kalmasından endişe ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı ikili ilişkileri gergin olan Fransa ve Türkiye, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yer alıyor. 18 puana sahip lider Türkiye'nin ardından aynı puanla ikinci sırada bulunan Fransa bu akşam Paris'te oynanacak maçı kazanması durumunda tur atlamayı garantileyecek.