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Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

Fransız sosyal medya kullanıcıları, A Milli futbolcuların Arnavutluk maçında galibiyet sevincinde asker selamı vermesi üzerine maçın iptal edilmesini istedi. Yapılan kampanyaya Fransız siyasetçi Jean-Christophe Lagarde de katıldı ve "Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları ağırlamak istemiyoruz" dedi.

14.10.2019 11:42

Türk milli takımı oyuncularının Suriye operasyonundan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlattı.

13 Ekim'de Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.

"ASKER SELAMI VEREN FUTBOLCULARI SAHAMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Etikete Fransız milletvekilleri de destek verdi. Bazı Twitter kullanıcıları"Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları sahamızda ağırlamak istemiyoruz"derken, bazı Fransızlar iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin güvenlik sorunlarına yol açacağını savundu.

Fransa, Türkiye'nin müdahalesinden dolayı Kürt güçleri tarafından tutsak edilen IŞİD militanlarının serbest kalmasından endişe ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı ikili ilişkileri gergin olan Fransa ve Türkiye, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yer alıyor. 18 puana sahip lider Türkiye'nin ardından aynı puanla ikinci sırada bulunan Fransa bu akşam Paris'te oynanacak maçı kazanması durumunda tur atlamayı garantileyecek.

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Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

Spor

Kaynak: Euronews.com

YORUMLAR(10)
FRANSAA FRANSAAA:etmezseniz adam değilsiniz!
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KORKMA:Korkma acitmayacaz .ziyaaa
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ASKER:Bu oyuna fransız kalmayalım
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KAAN:Yillardir senegali ve cesitli afrika ulkelerini somurge yaptiniz asil sizi tum her yerden men etmek lazim
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GELİYORUZZZ:KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK MALESEF. BU GELEN TÜRKLERİN AYAK SESLERİ.
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ZİYAA:Sizi Stade de France''ın çimlerine gömeceğiz korkaklar.
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MEHMET:Adam hakli. Bizde spor anlayisi cok farkli. Bizde spor daha cok düsmanliga dayali.
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ANLAM VEREBİLRİİZ:Siyaset parti işi, Askere selam vermek destek işidir. Bunu anlamayan Şahsılara anlatabilriiz
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KSK Lİ MESUT:Her zaman söylüyoruz. Milliyetçi adamın fransız ingiliz kırması takımla işi olmaz. Beşiktaş, Fenerbahçe, trabzonspor bunları destekleyin. Bu takımlarımız ın yanında olunuz... sömürgecileri desteklemeyin...
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ASMAR54:Selam şimdi çıkmadı ki !!!Türk Askeri asırlardır böyle selam verdi ve verecek. Ama Dünya Şampiyonu Fransanın bahane ederek maçın iptalini istemesi korktuğunu gösterir. Kaldıki siyaseti ve dini spora alet eden tek biz değiliz. İsviçre ve İsveç milli takımlarının ve birçok ülke sembollerinde HAÇ var onları nereye koyacağız. . . . . . . ??????
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