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Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız ile yapacakları maç öncesi konuştu. Graet, Türk taraftarların milli marşlarını ıslıklamamasını rica ederken Barış Pınarı Harekatı hakkında da açıklama yaptı.

14.10.2019 11:15

A Milli Takımımızın Fransa ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde Fransa kanadından çarpıcı açıklamalar geldi. Stade de France'ta oynayacak mücadele öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ilk olarak TFF ile yapılan görüşmeyi ve taleplerini duyurdu.

"MİLLİ MARŞIMIZI ISLIKLAMASINLAR"

"Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Tüm maç boyunca ıslıklandık. Milli marşımız da aynı şekilde. Ancak, Stade de France'da işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."

Noel Le Graet Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya da cevap verdi. Le Graet,"Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı."ifadelerini kullandı.

Stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun olacağını Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yer alacağını açıkladı.

BARCELONALI FUTBOLCUDAN TÜRK TARAFTAR AÇIKLAMASI

Öte yandan Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan Clement Lenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine konuştu. "Pazartesi günü kendi evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar? Bence 80 bin kişilik statta en az 50 bin Fransız olur. Buna göre yapabilecek bir hazırlığımız yok elbette. Biz bu maçı kazanmak ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

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Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Futbol, Fransa, Noel, Spor

YORUMLAR(11)
ZİYAA:Sizi stade de France''nin çimlerine gömeceğiz.
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CRAZY:Mac skor turkiye 1 0 almis bile golude dakka 90 da cenk tosun atmis (((((:
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KENAN:medeni avrupayı akşam görecez bakalım istiklal marşında nasıl tavır verecekler. . . .
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ADINIZI YAZINKADİR ALTUNBAŞ:saygı bekleyen saygı göstermeli
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TEPKİNİ GÖSTER:En güzel cevabı kendi evlerinde vereceksin. Fransada Fransız milli marşını ıslıklamak gibisi yok. Onlar gururuna yediremez. Alman milli takımının bayraklarıyla gitmeli insanlar maça :)
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TIRCI OSMAN:BİZİ 6-0 YENERLER ABİ. ACIMAZLAR ABİ. İLK MAÇIN ACISINI HALA UNUTMADILAR ABİ.
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4 29
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TERSO:bana göre sen de biraz gerzeklik var
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14 1
FENERLİBAHÇELİ34:moralin neden bozuk abi? :)))))
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2 1
HASAN:Bencede ıslıklamasınlar. Adam ne güzel rica ediyo. Siyaseti karıştırmamakda fazya var
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ZAFER-MİLLET-SAKARYA.:fransa yı bu akşam dağıtmamız lazım. fransa fransa olalı böyle bi zulüm görmemiştir, denilir ya. işte aynen böyle olmalı.
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