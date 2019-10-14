Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

A Milli Takımımızın Fransa ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde Fransa kanadından çarpıcı açıklamalar geldi. Stade de France'ta oynayacak mücadele öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ilk olarak TFF ile yapılan görüşmeyi ve taleplerini duyurdu.

"MİLLİ MARŞIMIZI ISLIKLAMASINLAR"

"Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Tüm maç boyunca ıslıklandık. Milli marşımız da aynı şekilde. Ancak, Stade de France'da işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."

Noel Le Graet Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili soruya da cevap verdi. Le Graet,"Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı."ifadelerini kullandı.

Stadyumda 600 polisin olacağını ve ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin olacağını hatırlatan Le Graet, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun olacağını Türkiye'den ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yer alacağını açıkladı.

BARCELONALI FUTBOLCUDAN TÜRK TARAFTAR AÇIKLAMASI

Öte yandan Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan Clement Lenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine konuştu. "Pazartesi günü kendi evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar? Bence 80 bin kişilik statta en az 50 bin Fransız olur. Buna göre yapabilecek bir hazırlığımız yok elbette. Biz bu maçı kazanmak ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.