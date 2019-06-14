Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Altınel ve Kavala mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'de tutuklu Lyon 1 Üniversitesi öğretim görevlisi Tuna Altınel ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili kaygılarını Ankara'ya iletti.Konuyu Fransa Meclisinde gündeme getirdikten sonra Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Le Drian, mevkidaşına ülkesinin ifade özgürlüğü konusundaki tutumunu anlattığını söyledi. Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Le Drian, Türkiye ile Fransa arasında bazı konularda görüş ayrılığı bulunduğunu kaydetti.