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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya'daki krizin çözümünün diyalog ve komşu ülkelerin katılacağı siyasi bir süreçle mümkün olduğunu söyledi.

09.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:08Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'daki krizin çözümünün diyalog ve komşu ülkelerin katılacağı siyasi bir süreçle mümkün olduğunu söyledi.
Resmi temaslarda bulunmak için 'a gelen Le Drian, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.
Le Drian, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e dün Brüksel'de Avrupalı ve Mısırlı yetkililer ile neler konuşulduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi.
Görüşmede Libya'daki gerginliğin bölgesel anlamda oluşturduğu tehlikeyi masaya yatırdıklarını aktaran Le Drian, "Uluslararası meşruiyete saygılı bir şekilde Libya'da istikrarı sağlamak Tunus ile ortak önceliğimizdir." dedi.
Tunus gibi Fransa'nın da Libya meselesinin görüşüleceği Berlin Konferansı'nda uluslararası bir anlaşmaya varılması için Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilcisi Gassan Selame'nin gösterdiği çabaları desteklediğini kaydeden Le Drian, Libya'daki krizden çıkışın ülkedeki tüm tarafların yer alacağı bir iç diyalog ve aralarında Tunus'un da bulunduğu komşu ülkelerin katılacağı siyasi süreçten geçtiğini ifade etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldikten sonra dün akşam iki günlük resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Tunus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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