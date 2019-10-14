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Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Suriye sınırında düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında tepki amacıyla Fransa-Türkiye maçına gitmeme kararı aldı.

14.10.2019 14:10

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bu akşam Paris'te Türk ve Fransız milli takımları arasında oynanacak maça gitmeme kararı aldı. Açıklama, bakanın ofisinden geldi.

Suriye'nin kuzeyinde askerleri bulunan ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı Avrupa'da en yüksek sesle eleştiren ülkelerden birisi olarak öne çıkan Fransa'dan yeni bir hamle geldi.

BAKAN MAÇA GİTMEME KARARI ALDI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, harekatı protesto etmek amacıyla, A Milli Futbol Takımı ile Fransa Milli Takımı arasında bu akşam Paris'te oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçını izlemeye gitmeyeceği açıklandı.

Fransız siyasetçi Jean-Christophe Lagarde de Türkiye maçı öncesi"Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları ağırlamak istemiyoruz"dedi. Öte yandan, Reuters'ın haberine göre Fransız emniyeti bu akşam Stade de France'da oynanacak maç için geniş güvenlik önlemleri almayı planlıyor.

SİLAH SATIŞI ASKIYA ALINMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Fransa, Türkiye'ye tüm silah ihracatını askıya aldığını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanlığının Türkiye'nin harekatının 'en güçlü şekilde' kınandığı belirtilen açıklama yapıp "Fransa, Türk saldırısına derhal son verilmesi için diplomatik çabalarını artıracak" ifadelerine yer vermesinin ardından Drian, AB dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınaması ve silah ambargosu uygulaması gerektiğini söyledi. Fransız bakan, "Bu saldırı ciddi insani felakete yol açacak" demişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekatın durdurulmasını beklerken, bu harekatta kullanılma ihtimali olan her türlü savaş teçhizatının Türkiye'ye ihracatının durdurulması kararını aldı" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye, Fransa, Spor, Güncel

YORUMLAR(22)
FATİH:Lütfen gel
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KIRIKKALELİ:HELE GEL NE OLUR KAPÇIK AĞIZLILAR
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0131:oh ohhh. . . bizimkiler maci kesin alir o ugursuz at hirsizi mendebur oraya gelmezse. . . .
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TÜRKMEN BEYİ:çokta fi fi. . .
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ARIZA:bak şimdi çok üzüldüm
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1 1
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SERKAN B.:cokta tin cokta fifi
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ULTRASON:HADİİ aslanlarım şu fransayı bir kez daha devirin TÜRK''ün gücünü herkese gösterin,
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16 2
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DADAŞ:şimdi moralde kalmadı nasıl izliyecez bu hıyarın maça gitmemesini
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ADINIZI YAZIN:çokta ffffffiiiiiiifiiiiii
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VAH VAHHH:Çok da . . . :)
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10 3
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